Polisi Tangkap Pelaku Begal Bersenjata di Flyover Kopo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menangkap dua orang pelaku kejahatan jalanan atau begal yang beraksi di Flyover Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Korbannya ialah seorang pengendara motor berinisial D yang hendak pergi bekerja pada pukul 03.00 WIB.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, polisi menerima informasi melalui layanan 110 mengenai adanya aksi begal di Flyover Kopo pada Selasa (14/7/2026) dini hari.

"Pada sekitar pukul 03.00 WIB dini hari tadi telah menerima laporan kepada kami melalui layanan 110 tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban luka berat dan mengalami kehilangan barang-barangnya berupa kendaraan sepeda motor serta handphone," kata Anton saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa.

Korban yang sedang melintas di Flyover Kopo tiba-tiba dipepet oleh dua orang pengendara motor yang berboncengan.

Pelaku yang membawa senjata tajam samurai lantas melukai korban dan berhasil membawa kabur sepeda motor D.

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"Setelah korban berhenti, dua orang pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam, sehingga menyebabkan korban mengalami luka," ujarnya.

Pascakejadian, polisi melakukan penyelidikan dan mengejar para terduga pelaku. Hasilnya, kurang dari tiga jam polisi menangkap pelaku begal berjumlah dua orang.