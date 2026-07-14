Polisi Tangkap 3 Pelaku Curanmor, Uang Hasil Kejahatan Digunakan untuk Bayar Penginapan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok menangkap tiga terduga pelaku pencurian sepeda motor yang diduga beraksi di Jalan H. Salim, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Ketiganya berinisial H, RW, dan AS. Sementara itu, dua orang lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Depok, AKP Hendra, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Cimanggis.

Baca Juga: Disnaker Depok Minta Manajemen Hotel Bumi Wiyata Berikan Kepastian Kepada Karyawan

Berdasarkan hasil penyelidikan, para terduga pelaku diduga datang ke lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX.

Salah seorang bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi, sedangkan pelaku lainnya menjalankan aksi pencurian.

"Pelaku diduga masuk ke area rumah dengan memanjat pagar, kemudian merusak gembok pagar dan kunci setang sepeda motor sebelum membawa kendaraan milik korban," kata Hendra, Selasa (14/7).

Baca Juga: Disdik Depok Pastikan Anak Putus Sekolah Tetap Mendapat Akses Pendidikan

Setelah menerima laporan, Tim Operasional Resmob Polres Metro Depok melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta mengidentifikasi para terduga pelaku.

Hasil penyelidikan mengarah kepada keberadaan para terduga pelaku di wilayah Bogor. Pada Minggu (12/7), petugas kemudian melakukan penangkapan di sebuah kamar hotel di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor.