Begal Bersenjata Beraksi di Flyover Kopo, Polisi Buru Pelaku

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi menegangkan dialami seorang pengendara motor di kawasan Flyover Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Pada Selasa (14/7/2026) dini hari, korban menjadi korban pembegalan dan mengalami luka senjata tajam. Korban juga kehilangan sepeda motornya.

Kanit Reskrim Polsek Bojongloa Kidul Iptu Wawan Sofyan mengatakan, kasus ini tengah dalam proses penyelidikan.

"Lagi diselidiki," kata Wawan saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2026).

Berdasarkan pemeriksaan awal, korban saat itu tengah melintas di jalan layang Kopo.

Tiba-tiba dua orang yang menaiki satu sepeda motor memepet korban.

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Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban.

Ia menyebut korban mengalami luka sayatan tajam di bagian tangan dan kaki.