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JPNN.com Jabar Kriminal Kakek 74 Tahun di Depok Jadi Korban Penganiayaan Hingga Giginya Copot

Kakek 74 Tahun di Depok Jadi Korban Penganiayaan Hingga Giginya Copot

Jumat, 10 Juli 2026 – 16:30 WIB
Kakek 74 Tahun di Depok Jadi Korban Penganiayaan Hingga Giginya Copot - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang kakek berinisial MS (74) diduga menjadi korban penganiayaan di Masjid Nurul Amal, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 05.30 WIB dan kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian.

Peristiwa itu menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang memperlihatkan dugaan penganiayaan beredar di media sosial.

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Dalam rekaman tersebut, korban tampak memegang Al-Qur'an ketika seorang pria menghampirinya sambil melontarkan kata-kata bernada marah.

Adu mulut sempat terjadi sebelum sejumlah jemaah yang berada di lokasi berusaha melerai keduanya.

Dalam video tersebut, korban terdengar mengatakan, "Ini masjid, Mas, sabar. Tahu kan?" sebagai upaya meredakan situasi.

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Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra, membenarkan adanya informasi soal laporan dan peristiwa tersebut.

Menurut Hendra, berdasarkan keterangan awal, pelaku mendatangi korban di area masjid. Keduanya diketahui sebelumnya pernah memiliki persoalan.

Seorang kakek berusia 74 tahun diduga menjadi korban penganiayaan di Masjid Nurul Amal, Sukmajaya, Depok
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