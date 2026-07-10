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Polisi Tangkap 10 Remaja Diduga Hendak Tawuran di Rancamanyar Bandung

Jumat, 10 Juli 2026 – 14:14 WIB
Polisi Tangkap 10 Remaja Diduga Hendak Tawuran di Rancamanyar Bandung - JPNN.com Jabar
Ilustrasi borgol atau pelaku tindak kejahatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Satreskrim Polresta Bandung bersama Unit Reskrim Polsek Baleendah mengamankan 10 remaja yang diduga hendak melakukan aksi penyerangan menggunakan senjata tajam di wilayah Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari video yang beredar di media sosial pada Rabu (8/7/2026) malam.

Dalam video yang direkam warga, terlihat sekelompok remaja berboncengan menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Aksi tersebut pun meresahkan masyarakat.

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Kapolsek Baleendah AKP Hendri Noki mengatakan, setelah menerima informasi tersebut, pihaknya bersama Satreskrim Polresta Bandung langsung bergerak melakukan penyelidikan.

"Begitu menerima informasi dari masyarakat dan video yang beredar di media sosial, kami bersama Satreskrim Polresta Bandung langsung mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi," kata Hendri dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi sekelompok pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

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Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 10 anak untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Baleendah sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan mereka merupakan kelompok yang menamakan diri 'Lapetre'. Mereka diduga berencana melakukan penyerangan terhadap sekelompok pemuda di wilayah Rancamanyar dengan membawa senjata tajam menggunakan sepeda motor. Namun aksi itu gagal setelah dihadang dan diusir warga," ujarnya.

Polisi mengamankan 10 remaja yang diduga hendak terlibat tawuran bersenjata tajam di Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Aksi didalangi anak usia 14 tahun.
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TAGS   polresta bandung kejahatan jalanan kelompok bermotor polsek baleendah kelompok bersenjata tawuran bersenjata pemuda tawuran di rancamanyar pemuda tawuran

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