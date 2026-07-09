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Ribuan ASN di Jawa Barat Terlibat Judi Online!

Kamis, 09 Juli 2026 – 15:00 WIB
Ribuan ASN di Jawa Barat Terlibat Judi Online! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi judi online (Judol). Foto: ANTARA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), Erwan Setiawan menyampaikan temuan mengejutkan soal lebih dari 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar terlibat dalam judi online (judol).

Temuan ini berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT). Nilai transaksi judol telah mencapai di atas Rp10 miliar.

"Sakieu yeuh, numpuk (segini nih numpuk), banyak sekali di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya, banyak sekali yang terlihat judol," kata Erwan di Kota Bandung, Kamis (9/7/2026).

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Ia melanjutkan, data itu diperoleh dari Kepala PPATK saat dilakukan kunjungan silaturahmi. 

Erwan mengaku disodorkan oleh PPATK tentang kondisi ASN yang terlibat judol.

"Kang, hati-hati, Jawa Barat judolnya sudah sangat meresahkan, terutama di ASN. Saya di situ kaget, dan saya langsung diberikan bukti by name by address," ucapnya.

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Ia mengaku tidak akan menyebutkan satu persatu ASN yang terlibat judol karena alasan privasi.

Namun, pihaknya akan menyelesaikan secara internal di lingkungan ASN.

Wagub Jabar Erwan Setiawan mengungkapkan sebanyak seribuan ASN di Jawa Barat terlibat judi online. Nominalnya mencapai ratusan juta rupiah.
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TAGS   wagub jabar pemprov jabar asn pemprov jabar judi online judol Erwan Setiawan asn judol judol di jabar

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