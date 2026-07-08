Polisi Amankan 2 Remaja Bersajam di Depok yang Hendak Tawuran

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Patroli Perintis Presisi (3P) Polres Metro Depok mengamankan dua remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Raya Citayam, Kelurahan Ratu Jaya, Kota Depok, pada Selasa (7/7) malam.

Kepala Tim (Katim) 3 Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok, Ipda Iwan, mengatakan petugas bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari warga yang melihat sekelompok remaja melakukan konvoi dan diduga akan terlibat tawuran.

Menurut Iwan, warga sempat berupaya mencegah aksi tersebut sebelum akhirnya menghubungi pihak kepolisian.

"Setelah menerima laporan, kami mendatangi lokasi dan berusaha membantu warga mencegah tawuran," kata Iwan, Rabu (8/7).

Saat petugas melakukan pengejaran, dua remaja yang mengendarai sepeda motor terjatuh hingga menabrak seorang warga.

"Kemudian warga langsung mengamankan remaja yang terlibat tawuran," ujarnya.

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Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan senjata tajam yang disimpan di dalam tas kedua remaja tersebut.

"Saat diperiksa ternyata di dalam tas ada pedang ukuran 50 sentimeter," jelas Iwan.