Rumah Pengacara di Depok Diteror Drone Pembawa Granat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah aksi teror menyasar rumah pengacara Novianus Martin Bau di kawasan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Sebuah drone yang membawa benda menyerupai granat beserta pesan ancaman dilaporkan jatuh di halaman rumah korban pada Minggu (5/7).

Kepolisian memastikan benda yang dibawa drone tersebut bukan merupakan bahan peledak, melainkan granat replika.

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Meski demikian, penyelidikan terhadap pelaku dan motif di balik aksi tersebut masih terus dilakukan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Tim Gegana untuk memeriksa benda mencurigakan yang ditemukan di lokasi kejadian.

"Sudah kami cek dengan menerjunkan Tim Gegana. Itu merupakan mainan berbentuk granat," ujar Made, Selasa (7/7).

Menurut Made, sebelum peristiwa tersebut terjadi, korban diduga telah menerima ancaman melalui pesan singkat WhatsApp.

"Memang diduga korban sempat mendapat ancaman melalui pesan singkat. Kemudian juga dikirimkan seperti yang teman-teman saksikan," katanya.