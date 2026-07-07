Polres Metro Depok Amankan Pria yang Diduga Aniaya Anak di Bawah JPO Margonda

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria penyandang disabilitas diduga melakukan kekerasan terhadap seorang anak di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Senin (6/7).

Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga setelah videonya beredar di media sosial.

Berdasarkan informasi yang beredar, pria tersebut diduga memukul dan membenturkan kepala anak ke tembok.

Warga yang menyaksikan kejadian itu kemudian berteriak meminta pertolongan kepada warga lain.

Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami luka pada bagian telinga dan tampak menangis.

Saat ditegur oleh seorang pejalan kaki, pria tersebut mengaku bukan ayah kandung korban, melainkan ayah pungut.

"Kalau apa-apa emang mau tanggung jawab? Kalau ketabrak mobil mau tanggung jawab?" ujar pria tersebut sebagaimana terekam dalam video yang beredar.

Pejalan kaki yang menegurnya kemudian menjawab, "Caranya jangan dipukul."