Polisi Selidiki Kasus Pembakaran Pagar Rumah Warga di Bojongsari Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan aksi pembakaran pagar rumah milik warga di wilayah Bojongsari, Kota Depok, viral di media sosial.

Kepolisian kini tengah menyelidiki peristiwa tersebut untuk mengungkap identitas dan motif pelaku.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut diduga dilakukan oleh dua orang tidak dikenal (OTK) yang datang dengan mengendarai satu sepeda motor secara berboncengan.

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Dalam rekaman kamera pengawas (CCTV), salah seorang terduga pelaku terlihat tetap berada di atas sepeda motor sambil mengamati situasi di sekitar lokasi.

Sementara itu, seorang lainnya diduga turun dan melakukan pembakaran pada pagar rumah milik korban sebelum keduanya meninggalkan lokasi.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Depok, AKP Hendra, membenarkan bahwa pihak kepolisian telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan.

"Dari Polsek Bojongsari telah melakukan cek TKP guna melakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar Hendra.

Menurut Hendra, berdasarkan keterangan korban, pelaku yang terekam dalam CCTV tidak dikenali.