JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Taufik Hidayat Kini Dijerat UU TPKS, Ancaman Hukuman Bisa Capai 36 Tahun

Taufik Hidayat Kini Dijerat UU TPKS, Ancaman Hukuman Bisa Capai 36 Tahun

Senin, 06 Juli 2026 – 18:00 WIB
Taufik Hidayat Kini Dijerat UU TPKS, Ancaman Hukuman Bisa Capai 36 Tahun - JPNN.com Jabar
Tersangka penganiayaan sadis dan penyekapan, Taufik Hidayat, saat dihadirkan dalam sesi konferensi pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tersangka penganiayaan sadis dan penyekapan, Taufik Hidayat, terancam hukuman yang lebih berat, setelah polisi menambah pasal dalam kasus yang menjeratnya.

Penyidik Direktorat Reserse PPA & PPO Polda Jawa Barat menambah jeratan hukum terhadap Taufik Hidayat. Tersangka kini dijerat tiga pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, penambahan pasal diputuskan setelah penyidik menggelar perkara pada Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

Gelar perkara ini turut melibatkan Itwasda, Propam, Wassidik, dan Bidkum sebagai bentuk pengawasan internal terhadap proses penyidikan.

"Saat ini TH telah dijerat dengan tiga pasal berlapis," kata Hendra di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (6/7/2026).

Menurut Hendra, sebelumnya penyidik telah menerapkan Pasal 451 mengenai penyanderaan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun dan Pasal 469 ayat 1 terkait penganiayaan berat dengan perencanaan.

Baca Juga:

Selain itu, penyidik kini menerapkan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penambahan pasal tersebut didasarkan pada keterangan saksi ahli, keterangan korban, dan hasil visum.

Hendra menyebut, tersangka juga merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan. Status tersebut dapat menjadi faktor pemberat dalam proses persidangan.

Taufik Hidayat kini dijerat tiga pasal berlapis, termasuk UU TPKS. Polisi menyebut ancaman hukuman secara simulasi bisa mencapai 36 tahun penjara.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penyekapan pasal berlapis penganiayaan sadis penyekapan perempuan di bandung taufik hidayat tpks penganiayaan dan penyekapan taufik hidayat dpo tindak pidana kekerasan seksual

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU