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JPNN.com Jabar Kriminal Biadab, Taufik Hidayat Pukul YTR dengan Tangan Kosong, Helm hingga Besi

Biadab, Taufik Hidayat Pukul YTR dengan Tangan Kosong, Helm hingga Besi

Kamis, 02 Juli 2026 – 17:30 WIB
Biadab, Taufik Hidayat Pukul YTR dengan Tangan Kosong, Helm hingga Besi - JPNN.com Jabar
Tersangka penganiayaan sadis, Taufik Hidayat, saat menjalani proses rekonstruksi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (2/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse PPA & PPO Polda Jawa Barat menyelesaikan proses rekonstruksi kasus penganiayaan sadis dan penyekapan dengan tersangka Taufik Hidayat.

Total 21 adegan diperagakan Taufik Hidayat yang terjadi di tiga dari enam Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Direktur Reserse PPA & PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi Untari mengatakan tersangka mengakui seluruh tindak penganiayaan sadis yang dilakukannya kepada korban. 

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Dalam rekonstruksi tersebut terungkap beberapa adegan penganiayaan berat yang dilakukan Taufik Hidayat.

"Tersangka di antaranta memukul dengan helm, kemudian dengan kaki meja itu besi yang TKP terakhir. Kemudian, ada dengan golok," kata Rumi saat ditemui seusai rekonstruksi di Mapolda Jabar, Kamis (2/7/2026).

Saat mengeksekusi korban, tersangka menggunakan sejumlah barang dan juga tangan kosong.

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Besi hingga helm menjadi salah dua barang yang ditampilkan dalam rekontruksi ini.

Lebih lanjut, Rumi mengungkapkan, dalam rekontruksi ditemukan adanya kecocokan antara keterangan korban dengan perbuatan tersangka. 

Polisi mengungkapkan sejumlah tindak penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap YTR. Begitu sadis.
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TAGS   polda jabar penganiayaan sadis rekonstruksi penganiayaan penganiayaan dan penculikan penganiayaan dan penyekapan proses rekonstruksi ytr penganiayaan berat

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