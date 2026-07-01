JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Pimpinan Ponpes di Bogor Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual terhadap Santriwati

Pimpinan Ponpes di Bogor Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual terhadap Santriwati

Rabu, 01 Juli 2026 – 19:30 WIB
Pimpinan Ponpes di Bogor Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual terhadap Santriwati - JPNN.com Jabar
Polres Metro Depok menangani dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Seorang pimpinan ponpes telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara proses hukum terhadap satu terlapor lainnya masih berlangsung. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polres Metro Depok menangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayah Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, seorang pimpinan pondok pesantren berinisial N telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sedangkan proses hukum terhadap anaknya yang berinisial S masih terus berjalan.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok, AKP Tamar, membenarkan adanya penanganan kasus tersebut.

Baca Juga:

Menurut Tamar, hingga saat ini polisi telah menerima tiga laporan dari korban. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, jumlah korban diduga lebih banyak sehingga proses pendalaman masih terus dilakukan.

"Sementara ini baru tiga (laporan), tetapi infonya ada lebih (yang jadi korban)," ujar Tamar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan perbuatan yang melibatkan N disebut terjadi sejak 2019. Sementara dugaan perbuatan yang melibatkan S diduga berlangsung sejak 2024.

Baca Juga:

Penyidik juga mendalami keterangan bahwa N diduga menggunakan dalih pengobatan bekam untuk mendekati korban.

Informasi mengenai dugaan peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh korban lain setelah mereka saling berbagi cerita mengenai pengalaman yang dialami.

Seorang pimpinan pondok pesantren dan anaknya melakukan pelecehan seksusal terhadap santriwatinya sendiri di Tajurhalang, Kabupaten Bogor
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Polres Metro Depok pelecehan seksual pimpinan pondok pesantren pimpinan ponpes pelecehan seksual santriwati kecamatan tajurhalang kabupaten bogor Pelecehan Seksual Ponpes kiai cabul kiai lecehkan santriwati

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU