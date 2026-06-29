Diduga Tak Berizin, Toko Miras di Apartemen Saladin Depok Digerebek Polisi, 744 Botol Miras Disita!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Depok menyita ratusan botol minuman beralkohol dari sebuah toko yang beroperasi di area Apartemen Saladin, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Senin (29/6).

Penyitaan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di lokasi tersebut.

Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Komisaris Polisi Yefta Ruben Hasian Aruan, mengatakan operasi itu merupakan tindak lanjut atas informasi yang disampaikan warga.

"Sore ini kami melakukan penyitaan minuman keras, tepatnya di Ravens Beer, tokonya berada di bawah Apartemen Saladin, untuk menanggapi informasi dari masyarakat tentang penjualan miras tanpa izin," kata Yefta kepada wartawan, Senin (29/6).

Dalam operasi tersebut, petugas menyita 744 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis.

Menurut Yefta, barang bukti yang disita selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

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"Kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok melaksanakan penyitaan miras sejumlah 744 minuman beralkohol berbagai merek dan jenis, yang nantinya akan diproses lebih lanjut dengan penerapan ketentuan dari Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun peraturan daerah Pemerintah Kota Depok," ujarnya.

Selain menjual minuman beralkohol, polisi juga menemukan fasilitas menyerupai mini bar di dalam toko tersebut.