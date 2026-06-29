Polisi Menggelar Pra Rekonstruksi Kasus Penganiayaan YTRdi Empat TKP

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat melakukan pra rekonstruksi kasus penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap YTR (29 tahun) dengan tersangka Taufik Hidayat (30).

Pra rekonstruksi ini untuk menyesuaikan keterangan-keterangan saksi korban, tersangka, dan lainnya.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, penyidik melakukan pra rekonstruksi kasus Taufik Hidayat untuk meyakinkan atau menyinkronkan keterangan dari saksi, tersangka, dan korban yang disebutnya masih minim.

"Tujuannya itu dan saat ini kami sudah melakukan dua pra rekonstruksi di mana (ini) adalah menyesuaikan dengan keterangan-keterangan yang didapatkan dari saksi-saksi ya," kata Hendra di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Ia menyebut, pra rekonstruksi akan dilakukan di empat lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau di kosan pelaku.

Kata Hendra, pra rekonstruksi akan terus dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan saksi, tersangka dan lainnya. Sehingga penyidikan akan menghasilkan keterangan yang lengkap.

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Ia mengatakan pihaknya juga akan menginventarisasi barang-barang yang dibeli tersangka selama menyekap korban salah satunya kulkas. Barang-barang yang dibeli hendak digunakan untuk apa.

"Ada salah satunya kulkas ya, peruntukannya untuk apa, kemudian nanti akan ditaruh di mana, kemudian juga ada barang-barang bukti lain yang utamanya khususnya adalah keterangan dari korban ini terkait dengan penganiayaan," ungkap dia.