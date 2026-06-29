Polda Jabar Bongkar Kasus Jual Beli Benih Lobster Ilegal, 4 Orang Ditangkap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membongkar aktivitas jual beli benih bening lobster tanpa izin di wilayah Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran pada 16 Mei lalu.

Dalam kasus ini, Empat orang pelaku ditangka dengan insial HS, AR, BL, dan AS.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan.

"Dari LP (laporan pengaduan) dan TKP teman-teman dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini telah mengamankan empat orang yang kita duga tersangka ini bernama HS, AR, BL, dan AS. Di samping nelayan juga pengangkut dan juga yang melakukan bisnis daripada benih, ya, benih dari benur ini, ya," kata Hendra di Polda Jabar, Senin (29/6/2026).

Ia mengatakan, polisi juga telah memeriksa enam orang saksi dalam kasus tersebut.

Adapun modus operandi para pelaku, yaitu mengedarkan benih lobster yang dilindungi tanpa memiliki izin usaha.

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"Barang-barang ini akan dijual ke luar negeri dan di luar negeri ini juga mereka akan dipelihara, dibesarkan dan dijual dengan harga yang sangat mahal lagi. Di sini harganya Rp 15-16 ribu, di luar negeri akan mahal," ucapnya.

Ia mengatakan jual beli benih lobster tanpa izin ini mengancam ketersediaan pangan dan keselamatan populasi.