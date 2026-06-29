JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polda Jabar Bongkar Kasus Jual Beli Benih Lobster Ilegal, 4 Orang Ditangkap

Polda Jabar Bongkar Kasus Jual Beli Benih Lobster Ilegal, 4 Orang Ditangkap

Senin, 29 Juni 2026 – 16:16 WIB
Polda Jabar Bongkar Kasus Jual Beli Benih Lobster Ilegal, 4 Orang Ditangkap - JPNN.com Jabar
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan didampingi Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jabar, AKBP Edi Rahmat Mulyana dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Senin (29/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membongkar aktivitas jual beli benih bening lobster tanpa izin di wilayah Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran pada 16 Mei lalu.

Dalam kasus ini, Empat orang pelaku ditangka dengan insial HS, AR, BL, dan AS.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan.

Baca Juga:

"Dari LP (laporan pengaduan) dan TKP teman-teman dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini telah mengamankan empat orang yang kita duga tersangka ini bernama HS, AR, BL, dan AS. Di samping nelayan juga pengangkut dan juga yang melakukan bisnis daripada benih, ya, benih dari benur ini, ya," kata Hendra di Polda Jabar, Senin (29/6/2026).

Ia mengatakan, polisi juga telah memeriksa enam orang saksi dalam kasus tersebut.

Adapun modus operandi para pelaku, yaitu mengedarkan benih lobster yang dilindungi tanpa memiliki izin usaha.

Baca Juga:

"Barang-barang ini akan dijual ke luar negeri dan di luar negeri ini juga mereka akan dipelihara, dibesarkan dan dijual dengan harga yang sangat mahal lagi. Di sini harganya Rp 15-16 ribu, di luar negeri akan mahal," ucapnya.

Ia mengatakan jual beli benih lobster tanpa izin ini mengancam ketersediaan pangan dan keselamatan populasi.

Polda Jabar membongkar perdagangan ilegal 4 ribu benih lobster di Pangandaran. Empat tersangka diamankan, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar ditreskrimsus polda jabar benih lobster jual beli benih lobster bibit lobster

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU