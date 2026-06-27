Tim Prabu Polrestabes Bandung Sita 25 Motor Diduga Hendak Balap Liar di Regol Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim Prabu Polrestabes Bandung mengamankan puluhan unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk aksi balap liar di Jalan Sri Pohaci, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Sabtu (27/6/2026) dini hari.

Penindakan dilakukan sekitar pukul 02.41 WIB setelah Tim Prabu 2 menerima laporan dari call center Prabu terkait adanya sekelompok komunitas sepeda motor yang berkumpul di lokasi dan diduga hendak melakukan balap liar.

Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah pengendara bersama sepeda motornya tengah berkumpul. Ketika dilakukan pemeriksaan, sebagian besar pengendara berupaya melarikan diri.

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 25 unit sepeda motor. Sebagian besar kendaraan diketahui menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Selain itu, para pengendara yang diamankan juga tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan yang sah saat pemeriksaan.

Petugas kemudian melakukan pendataan terhadap seluruh orang yang berhasil diamankan. Hasil pendataan menunjukkan sebagian di antaranya masih berstatus pelajar, sementara lainnya merupakan masyarakat umum.

Seluruh orang yang diamankan beserta kendaraan yang disita selanjutnya dibawa ke Markas Polrestabes Bandung dengan bantuan personel Satuan Samapta Polrestabes Bandung. Mereka menjalani pendataan, pemeriksaan, serta proses tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

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Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Asep Saepudin, membenarkan penangkapan tersebut.

“Iya benar kami amankan sekelompok orang dini hari tadi, dimana mereka berniat melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat," kata Asep saat dikonfirmasi.