Pemkab Sumedang Telusuri Grup Media Sosial yang Diduga Terkait Komunitas LGBT

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, melakukan penelusuran terhadap informasi mengenai sebuah grup media sosial yang diduga berisi konten menyimpang dan tengah menjadi perbincangan di masyarakat.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah akan terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi yang beredar sebelum mengambil langkah lanjutan.

Untuk itu, Pemkab Sumedang berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan instansi terkait guna melakukan verifikasi.

“Pemerintah juga akan menindaklanjuti dan mengecek informasi yang beredar, termasuk koordinasi dengan siber Polres Sumedang dan Diskominfo,” kata Dony.

Menurutnya, langkah penelusuran diperlukan agar setiap tindakan yang diambil pemerintah didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan yang akurat.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah akan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum dan regulasi yang berlaku.

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Dony menilai informasi yang tengah viral tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap ruang digital agar tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sosial masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan pendidikan moral dan keagamaan sebagai upaya membangun karakter masyarakat sejak dini. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam membentuk akhlak, nilai, dan perilaku generasi muda.