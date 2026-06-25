Tawuran Antarpelajar di Bogor Memakan Korban Jiwa, Satu Remaja Meninggal Dunia
jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pelajar berinisial MA (15 tahun) meninggal dunia setelah terlibat tawuran antarkelompok pelajar di Jalan Raya Bomang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu malam.
Peristiwa tersebut diduga melibatkan dua kelompok pelajar tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut keterangan kepolisian, kedua kelompok terlibat aksi saling kejar menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam.
Kapolsek Tajurhalang, Iptu Raden Suwito, mengatakan korban mengalami luka akibat terkena senjata tajam saat insiden berlangsung.
“Selesai tawuran terdapat korban luka akibat kena tusukan pisau,” kata Suwito.
Setelah kejadian, korban segera dibawa oleh rekan-rekannya ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.
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Namun, karena keterbatasan fasilitas dan peralatan medis, korban kemudian dirujuk ke RSUD Depok.
“Korban langsung dibawa oleh teman-temannya ke klinik 24 jam. Karena keterbatasan peralatan, korban langsung dirujuk ke RSUD Depok,” ujarnya.
Seorang pelajar berusia 15 tahun meninggal dunia setelah terlibat tawuran antarkelompok pelajar SMP di Jalan Raya Bomang, Tajurhalang, Kabupaten Bogor
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