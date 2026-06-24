Pria di Cinere Depok Ditangkap Saat Hendak COD Obat Keras, Polisi Sita Puluhan Pil Terlarang

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial AS (41) diamankan jajaran Polsek Cinere saat diduga hendak melakukan transaksi obat keras melalui sistem cash on delivery (COD) di wilayah Cinere, Kota Depok.

Kapolsek Cinere, Kompol Chairul Saleh, mengatakan penangkapan tersebut bermula ketika anggota kepolisian yang sedang melakukan pemantauan wilayah mencurigai gerak-gerik seorang pria yang berada di depan Ruko Blok M, Cinere, pada Minggu (21/6) sekitar pukul 18.30 WIB.

Menurut Chairul, pria tersebut terlihat menunggu seseorang sehingga menarik perhatian petugas yang sedang berpatroli.

"Petugas kemudian menghampiri yang bersangkutan dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polsek Cinere," ujar Chairul.

Saat diminta menunjukkan identitas diri, AS tidak dapat memperlihatkan kartu identitas yang dimilikinya. Kondisi tersebut membuat petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan pelaku.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan butir obat keras yang disimpan di dalam dashboard sepeda motor milik AS. Awalnya, petugas menemukan 50 butir obat.

Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, ditemukan tambahan 25 butir Tramadol, 12 butir Hexymer, serta satu butir Riklona.

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada petugas, AS mengaku sedang menunggu calon pembeli untuk melakukan transaksi obat-obatan tersebut secara langsung.