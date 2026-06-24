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Polda Jabar Tempatkan Taufik Hidayat Si Penyiksa Perempuan di Sel Dengan Pengawasan Ketat

Rabu, 24 Juni 2026 – 12:12 WIB
Polda Jabar Tempatkan Taufik Hidayat Si Penyiksa Perempuan di Sel Dengan Pengawasan Ketat - JPNN.com Jabar
Tampang Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan sadis, ditutup masker saat tiba di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/6/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Taufik Hidayat alias TH, tersangka penganiayaan dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR (29 tahun), resmi mendekam di rumah tahanan (rutan) Mapolda Jabar.

Dia ditempatkan di sel khusus dengan pengawasan ketat.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, TH ditempatkan di sel isolasi agar agar seluruh pergerakannya dapat dipantau oleh petugas.

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"Kami akan lakukan penahanan di sel khusus, ya, kami sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan kita semua," kata Rudi di Mapolda Jabar, Selasa (23/6/2026) malam.

Penempatan Taufik di sel khusus yang dilengkapi CCTV bukan tanpa alasan.

Rudi menyebut tindakan penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap YTR tergolong sangat sadis.

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"Karena apa yang dilakukan, sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar, ya, kebiasaan, perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu sadis," ucapnya.

Selain pengawasan melalui kamera pemantau, pihaknya juga akan melakukan pendalaman dari sisi medis. 

Pelaku penyiksaan dan penyekapan perempuan, Taufik Hidayat, ditempatkan di sel khusus dalam proses pemeriksaan intensif.
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TAGS   kapolda jabar penyekapan di bandung penganiayaan sadis irjen pol rudi setiawan penganiayaan dan penculikan penganiayaan dan penyekapan sel isolasi

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