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Pelaku Penyekapan Taufik Hidayat Sempat Kabur ke Tangerang Sebelum Ditangkap di Majalaya

Rabu, 24 Juni 2026 – 07:15 WIB
Pelaku Penyekapan Taufik Hidayat Sempat Kabur ke Tangerang Sebelum Ditangkap di Majalaya - JPNN.com Jabar
Tampang Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan sadis, ditutup masker saat tiba di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/6/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat alias TH, pelaku penganiayaan sadis dan penyekapan perempuan berinisial YTR. 

Taufik ditangkap di daerah Ciparay, Kabupaten Bandung, setelah buron hampir satu pekan. 

Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, tersangka Taufik ditangkap petugas pada Selasa (23/6/2026) sekitar pukul 18.30 WIB di Perumahan Griya Pesona, Kecamatan Ciparay. 

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"Berkat doanya teman-teman semua, akhirnya pada pukul 18.30 WIB kurang lebih tadi di Ciparay, Kecamatan Ciparay, di sebuah perumahan, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kami lakukan penangkapan," kata Rudi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. 

Jenderal bintang dua itu mengungkapkan, kronologi penangkapan Taufik Hidayat.

Menurutnya, petugas sudah mendeteksi keberadaan pelaku sejak pagi hari tadi. 

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"Berdasarkan pengakuan, rumah di Griya Pesona itu rumah kerabatnya. Dia meyakini bahwa itu tempat yang aman, tetapi kami sudah melacaknya. Tadi pagi kami sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan (tersangka)," ungkapnya.

Posisi tersangka berhasil terdeteksi lewat transaksi perbankan.

Begini kronologi penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan perempuan di Bandung.
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TAGS   polda jabar kapolda jabar penyekapan penganiayaan sadis taufik hidayat irjen pol rudi setiawan penganiayaan dan penculikan penganiayaan dan penyekapan penyiksaan perempuan taufik hidayat dpo

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