Polisi Olah TKP Kos Tempat YTR Dianiaya Taufik Hidayat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi melakukan olah TKP di indekos wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Selasa (23/6/2026).

Kamar kos itu diketahui menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR (29 tahun) oleh kekasihnya yakni TH alias Taufik Hidayat (30).

Pantauan di lokasi, tampak polisi dari berbagai unit melakukan olah TKP di sekitar indekos terutama di area kamar yang sempat dihuni oleh korban. Garis polisi pun terpasang, sehingga tidak bisa dilewati awak media.

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Sementara itu, olah TKP menarik perhatian masyarakat setempat. Mereka terlihat berkumpul di sekitar lokasi.

Adapun olah TKP dimulai sekitar pukul 12.00 WIB dan masih berlangsung hingga sekarang. Belum ada keterangan resmi dari polisi mengenai hasil olah TKP.

Sebelumnya, Polda Jabar telah membentuk tim gabungan untuk memburu Taufik yang diduga menyekap serta menganiaya kekasihnya, YTR.

Kasus itu sudah dilaporkan ke Polda Jabar oleh kakak dari korban yakni Afif Shandy (30). Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal.

Kini, kasus itu sedang diselidiki oleh polisi. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).