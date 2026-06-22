Ojol di Gedebage Bandung Jadi Korban Penusukan, Polisi Buru Pelaku

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pengemudi ojek online (Ojol) diserang orang tak dikenal (OTK) di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Akibatnya, korban mengalami luka tusuk di tangan kanan dan kehilangan dua unit telepon genggam.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Gedebage Selatan, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Senin (22/6/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Baca Juga: Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak Truk Dump di Jalan AH Nasution Bandung

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton membenarkan adanya insiden tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku.

"Benar, ada kejadian tersebut. Saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan dan pelaku masih kami buru," kata Anton saat dikonfirmasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat dua pria diduga dalam kondisi mabuk terlibat keributan di depan sebuah minimarket. Keributan itu sempat dilerai oleh sejumlah warga dan karyawan yang berada di sekitar lokasi.

Baca Juga: Wali Kota Depok Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Namun, kedua pria itu diduga tidak terima dan kemudian mengejar orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian. Salah seorang pelaku diduga mengambil pisau dari warung sebelum kembali melakukan pengejaran.

Di sebuah warung kopi yang berada tidak jauh dari lokasi, dua pengemudi ojol berinisial TS (30) dan VMBM (22) tengah menunggu penumpang. Kedua pelaku kemudian menghampiri korban hingga terjadi keributan.