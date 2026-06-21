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Polda Jabar Buru Pelaku Penyiksaan Sadis Wanita di Kabupaten Bandung

Minggu, 21 Juni 2026 – 19:00 WIB
Polda Jabar Buru Pelaku Penyiksaan Sadis Wanita di Kabupaten Bandung - JPNN.com Jabar
Pihak keluarga menunjukkan foto korban YTR, saat ditemui di kediamannya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pria terduga pelaku penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR (29 tahun) di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, masih bebas berkeliaran.

Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi Untari mengatakan, pelaku masih dalam pengejaran tim Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO).

"Masih proses (pengejaran)," kata Rumi lewat pesan singkat, Minggu (21/6/2026).

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Disinggung terkait perkembangan kasus ini, Rumi sebut masih dalam pendalaman penyidik.

"Masih pendalaman (perkembangan kasus)," ucapnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pengejaran pelaku.

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"Kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka," ucap Hendra.

Upaya pencarian yang dilakukan pihaknya, masih belum membuahkan hasil sesuai harapan. Hendra mengonfirmasi pelaku sempat kabur saat hendak diciduk petugas.

Polda Jabar masih memburu terduga pelaku penganiayaan dan penyekapan YTR. Polisi mengungkap pelaku sempat beberapa kali lolos saat digerebek.
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