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Polda Jabar Masih Lakukan Pengejaran Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung

Kamis, 18 Juni 2026 – 20:45 WIB
Polda Jabar Masih Lakukan Pengejaran Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung - JPNN.com Jabar
Pihak keluarga menunjukkan foto korban YTT, bersama pelaku, Taufik Hidayat, saat ditemui di kediamannya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat masih memburu pria berinisial TH, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap seorang perempuan berinisial YTT (29) di Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Korban ditemukan dalam kondisi kritis setelah dikabarkan menghilang selama tiga tahun.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, polisi saat ini terus bergerak di lapangan guna menangkap pelaku. Pengejaran dilakukan secara intensif dikarenakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat.

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"Kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka, ya. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah," kata Hendra di Taman Cikapayang, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, polisi sempat mengendus keberadaan pelaku di beberapa lokasi. Namun, TH berhasil meloloskan diri saat akan digerebek.

"Hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri," tuturnya.

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Ia mengungkapkan, kondisi korban sangat mengkhawatirkan saat ditemukan.

Selama tiga tahun, YTT disekap dan diduga mengalami penyiksaan berat menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam.

Polda Jabar masih memburu TH, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap YTT yang ditemukan kritis setelah hilang 3 tahun.
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