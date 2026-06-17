Status DPO Romasta Sibuea Kembali Disorot, Muncul Surat Kuasa dalam Persidangan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Status Romasta Sibuea sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara dugaan penipuan, berkaitan dengan pemanfaatan dana hibah pendidikan untuk SMK di Jawa Barat dan Sumatera menjadi perhatian publik.

Di tengah proses pencarian yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat, muncul fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang memunculkan sejumlah pertanyaan.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Romasta Sibuea, Nopber Siregar, menyerahkan surat kuasa asli atas nama kliennya kepada majelis hakim.

Berdasarkan pantauan di persidangan, surat kuasa tersebut diterima sebagai bagian dari kelengkapan administrasi perkara.

Kehadiran dokumen itu menjadi sorotan karena Romasta Sibuea diketahui telah ditetapkan sebagai DPO oleh penyidik Polda Jabar.

Perkembangan tersebut turut mendapat perhatian dari pihak pelapor yang mengaku menjadi korban dalam perkara tersebut.

Hal itu dibenarkan Erik Lionanto selaku pelapor. Menurutnya, Romasta Sibuea saat ini masih berstatus DPO.

"Benar, yang bersangkutan telah masuk dalam daftar pencarian orang yang diterbitkan penyidik Polda Jabar," ujar Erik dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (17/6/2026).