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Kejati Jabar Tetapkan Wakil Bupati Indramayu Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD

Jumat, 12 Juni 2026 – 17:45 WIB
Kejati Jabar Tetapkan Wakil Bupati Indramayu Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD - JPNN.com Jabar
Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, saat ditemui di Kantor Kejati Jabar, Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat (12/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menetapkan Wakil Bupati (Wabup) Indramayu, Syaefudin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu.

Hal ini dikonfirmasi Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, saat memberikan keterangan kepada media di Kantor Kejati Jabar.

Cahya mengatakan, hari ini pihaknya mengagendakan pemanggilan terhadap tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan.

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Ketiganya adalah S, IM, dan AF. Dari tiga tersangka, kata Cahya, hanya dua yang memenuhi panggilan, yakni IM dan AF.

"Bahwa benar hari ini penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat telah memanggil tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan, dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025," kata Cahya, Jumat (12/6/2026).

"Penyidik Pidsus Kejati Jabar memanggil tiga tersangka atas nama S, IM, dan AF," lanjutnya.

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Cahya menuturkan, ketiga jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang mencuat berdasarkan perhitungan BPK dengan nilai kerugian negara mencapai Rp18 miliar.

"Terkait dugaan tindak pidana korupsi ini, sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK, nilainya mencapai kurang lebih Rp18 miliar," tuturnya.

Kejati Jabar resmi menetapkan Wabup Indramayu, Syaefudin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu.
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