Polisi Tangkap 4 Remaja Hendak Tawuran di Babakan Ciparay Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim Prabu Polrestabes Bandung mengamankan empat remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Jumat (12/6/2026) dini hari.

Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Asep Saepudin mengatakan penangkapan berawal dari laporan masyarakat tentang adanya aktivitas tawuran di wilayah Holis sekitar pukul 02.21 WIB.

Setibanya di lokasi, polisi tidak menemukan adanya aktivitas tawuran tersebut, dan petugas melaksanakan patroli di wilayah tersebut.

Baca Juga: Demo Mahasiswa di Bandung Suarakan Penghentian MBG hingga Pendidikan Gratis

"Setelah tiba di lokasi yang dimaksud, petugas melakukan pengecekan dan pemantauan, namun tidak ditemukan adanya aktivitas yang dimaksud. Selanjutnya Tim Prabu 2 melaksanakan patroli lanjutan ke wilayah Jalan Terusan Suryani," kata Asep.

Tim Prabu 2 kemudian melakukan patroli. Saat melintas di lokasi tersebut, petugas menemukan sekelompok orang yang berkumpul.

Saat akan diperiksa, kelompok tersebut berusaha melarikan diri sehingga polisi melakukan pengejaran.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pencuri dan Pembacok Ibu dan Anak dengan Samurai di Depok

"Dari belasan orang yang melarikan diri, petugas berhasil mengamankan empat orang," ujarnya.

Keempat orang yang diamankan masing-masing berinisial RM (14), MR (15), MRA (19), dan MS (16). Dua di antaranya masih berstatus pelajar SMP, sementara dua lainnya sudah lulus sekolah.