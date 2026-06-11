JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Perampokan Berdarah di Tapos Depok Terungkap, Pelaku Bacok Ibu dan Anak Demi Curi Ponsel

Perampokan Berdarah di Tapos Depok Terungkap, Pelaku Bacok Ibu dan Anak Demi Curi Ponsel

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:00 WIB
Perampokan Berdarah di Tapos Depok Terungkap, Pelaku Bacok Ibu dan Anak Demi Curi Ponsel - JPNN.com Jabar
Jajaran kepolisian saat menunjukkan barang bukti yang dilakukan pelaku saat beraksi. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian mengungkap kronologi kasus pencurian disertai kekerasan yang terjadi di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Dalam kasus tersebut, seorang pelaku berinisial DR (28) telah berhasil ditangkap, sementara rekannya yang berinisial IY masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (8/6) dini hari. Aksi pelaku menyebabkan seorang ibu dan anak mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam.

Baca Juga:

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono, mengatakan bahwa kedua pelaku memang telah merencanakan aksi pencurian sebelum mendatangi lokasi kejadian.

"Mereka memang berniat melakukan pencurian. Setibanya di lokasi, tersangka DR masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar," kata Jupriono.

Masuk Rumah dengan Memanfaatkan Kunci yang Tergantung

Baca Juga:

Berdasarkan hasil penyelidikan, DR berhasil masuk ke dalam rumah setelah membuka pintu menggunakan kunci yang masih tergantung di bagian dalam rumah.

Menurut Jupriono, pelaku memasukkan tangannya melalui celah yang ada untuk menjangkau kunci tersebut sebelum membuka pintu dan masuk ke dalam rumah.

Polisi mengungkap kronologi perampokan disertai kekerasan di Tapos, Depok. Pelaku berinisial DR membacok ibu dan anak saat kepergok mencuri di dalam rumah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pembacokan kota depok ibu dan anak samurai pencurian dengan kekerasan polsek cimanggis kecamatan tapos perampokan pembacokan ibu dan anak Daftar pencarian orang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU