Geger! Warga Cipayung Temukan Jasad Bayi Terbungkus Kain Putih di Bawah Pohon Jambu

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga Kelurahan Cipayung, Kota Depok, digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang masih lengkap dengan ari-arinya pada Kamis (11/6) dini hari.

Jasad bayi tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kantung dan terbalut kain putih di bawah sebuah pohon jambu.

Penemuan itu pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Syaqila Anastia Putri yang saat itu sedang berada di depan rumah bersama temannya sekitar pukul 02.00 WIB.

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Syaqila menuturkan, dirinya melihat sepeda motor yang ditumpangi tiga orang beberapa kali melintas di sekitar lokasi sebelum akhirnya berhenti dan mendekati pohon jambu tersebut.

Menurut pengakuannya, tidak lama kemudian salah seorang dari pengendara tersebut membuang sebuah bungkusan ke bawah pohon.

"Tidak lama kemudian, orang itu membuang bungkusan ke bawah pohon jambu," ujar Syaqila.

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Setelah ketiga orang tersebut meninggalkan lokasi, rasa penasaran membuat Syaqila bersama temannya mendekati bungkusan yang ditinggalkan.

Awalnya, ia mengira benda tersebut merupakan tumpukan sampah. Namun, saat hendak membuka bungkusan itu, dirinya mencium aroma darah yang cukup menyengat.