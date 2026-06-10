Remaja 14 Tahun Jadi Korban Pembacokan Saat Tawuran di Meruyung Depok

jabar.jpnn.com, KOTA DEPOK - Seorang remaja berinisial FI (14) mengalami luka bacok setelah diduga menjadi korban aksi tawuran antarkelompok pelajar di wilayah Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Senin (8/6/2026) malam.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Korban diketahui berboncengan bersama dua rekannya, berinisial R dan D, menggunakan satu sepeda motor sebelum terlibat dalam insiden yang berujung pembacokan.

Kapolsek Cinere, Kompol Chairul Saleh, menjelaskan bahwa awalnya ketiga remaja tersebut melintas di kawasan Makam Kopo dan bertemu dengan kelompok pelajar dari SMP Citra Bangsa dan SMP Utama yang diduga hendak melakukan tawuran.

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Menurut informasi yang diperoleh kepolisian, kedua kelompok tersebut berencana menuju kawasan Pacuan Kuda Limo untuk melakukan tawuran dengan kelompok pelajar dari SMP Gelora.

"Kemudian kedua kelompok tersebut bertemu di Pacuan Kuda Limo," ujar Chairul Saleh.

Sesampainya di lokasi, salah seorang rekan korban, D, turun dari sepeda motor untuk melihat kondisi di lapangan.

Namun, setelah mengetahui jumlah kelompok lawan lebih banyak, ia memutuskan kembali naik ke motor dan meninggalkan lokasi bersama FI dan R.

Saat melintas di Jalan Tiga Putera, Meruyung, sepeda motor yang mereka kendarai diduga ditendang oleh kelompok lawan hingga terjatuh.