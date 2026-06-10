Tak Ada Efek Jera, Viral Pedagang Takoyaki Dipalak di Ujungberung Berakhir Damai

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi pemalakan terhadap pedagang di kawasan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, berakhir damai.

Polisi memfasilitasi mediasi hingga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Tindakan premanisme tersebut sebelumnya menjadi perbincangan di media sosial. Polisi kemudian turun tangan untuk menangani kasus tersebut.

"Polsek Ujungberung telah menindaklanjuti kejadian yang beredar di media sosial terkait adanya premanisme yang meminta uang ke warung makanan Ayana Takoyaki," kata Kapolsek Ujungberung, Kompol Heri Suryadi dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Polisi lalu melakukan pengecekan ke lokasi, meminta keterangan para pihak, dan mencari orang yang diduga terlibat. Para pelaku diketahui berinisial ET (38), BA (24), dan AA (28).

Setelah itu, polisi mempertemukan pedagang dan ketiga pelaku untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil mediasi kesepakatan damai antar kedua belah pihak.

Baca Juga: Imigrasi dan Kedubes AS Bongkar Persembunyian Buronan Internasional di Depok

"Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan dan membuat surat pernyataan di atas materai dan tidak akan mengulangi perbuatannya," ujarnya.

Mediasi tersebut turut disaksikan Ketua RW setempat. Dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak saling memaafkan dan memilih tidak melanjutkan persoalan ke ranah hukum.