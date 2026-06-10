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Polisi Amankan 5 Pemuda dalam Kasus Pesta Gay di Karawang, Berikut Kronologi Lengkapnya!

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:00 WIB
Polisi Amankan 5 Pemuda dalam Kasus Pesta Gay di Karawang, Berikut Kronologi Lengkapnya! - JPNN.com Jabar
Polres Karawang mengamankan lima pemuda terkait video dugaan pelanggaran kesusilaan yang viral di media sosial dan terjadi di sebuah tempat hiburan malam. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kepolisian Resor Karawang mengamankan lima pemuda terkait beredarnya video yang memperlihatkan dugaan pelanggaran kesusilaan di sebuah tempat hiburan malam (THM) di wilayah Karawang, Jawa Barat.

Video tersebut sebelumnya viral di berbagai platform media sosial dan memicu beragam respons dari masyarakat.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki Novian Ardiansyah, mengatakan bahwa tindakan kepolisian dilakukan setelah menerima laporan dan aduan masyarakat terkait video yang dinilai menimbulkan keresahan.

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“Para terduga pelaku diamankan setelah video yang memperlihatkan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum viral di berbagai platform media sosial,” ujar Fiki saat ekspos pengungkapan kasus di Mapolres Karawang, Selasa (9/6).

Lima orang yang diamankan masing-masing berinisial DA (23), SA (23), R (21), AH (20), dan IH (20). Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

Kronologi

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Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula pada Sabtu (6/6) sekitar pukul 23.30 WIB ketika sejumlah pemuda berkumpul di rumah seorang saksi berinisial S di wilayah Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Dalam pertemuan tersebut, salah seorang yang diamankan mendapat informasi dari seseorang berinisial I, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi, bahwa dirinya berada di sebuah tempat hiburan malam di kawasan perkotaan Karawang.

Polres Karawang mengamankan lima pemuda terkait video dugaan pelanggaran kesusilaan yang viral di media sosial dan terjadi di sebuah tempat hiburan malam
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TAGS   polres karawang pesta gay pesta lgbt tempat hiburan malam THM Karawang video viral media sosial dugaan pelanggaran kesusilaan kabupaten karawang

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