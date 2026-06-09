Sadis! Ibu dan Anak di Depok Terluka Parah Setelah Diserang Perampok Bersamurai

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi perampokan yang disertai kekerasan terjadi di sebuah rumah di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Senin (8/6) sekitar pukul 01.00 WIB.

Dalam peristiwa tersebut, seorang ibu dan anak mengalami luka serius setelah diduga diserang pelaku menggunakan senjata tajam jenis samurai.

Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan harus menjalani perawatan medis akibat luka yang cukup dalam.

Sementara itu, pelaku berhasil melarikan diri dan hingga kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

Salah seorang anggota keluarga korban, Lauren Stumilar, mengatakan pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar samping dan memanfaatkan lubang angin yang berada di atas pintu untuk memasuki bangunan.

“Diduga pelaku masuk dengan melompati pagar samping rumah, kemudian masuk melalui lubang angin yang berada di atas pintu,” ujar Lauren.

Menurutnya, di dekat pintu rumah terdapat sebilah samurai yang biasa disimpan oleh pemilik rumah.

Saat pelaku berada di dalam rumah, salah satu anak korban memergoki keberadaannya sehingga terjadi situasi yang tidak terduga.