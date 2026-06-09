Polisi Tangkap 2 Begal di Bundaran Doggy Bandung, Pelaku Beraksi di Siang Hari

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Unit Reskrim Polsek Cicendo menangkap dua orang pelaku begal yang merampas ponsel milik korban di kawasan Bundaran Doggy, Kota Bandung pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan, penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyaksikan aksi perampasan tersebut.

Saat kejadian, korban yang berjumlah dua orang tengah mengendarai sepeda motor. Salah satu korban yang dibonceng sedang menggunakan telepon genggam untuk menghubungi rekan kerjanya.

"Tiba-tiba pelaku memepet korban lalu merampas handphone yang sedang digunakan. Korban berteriak sehingga warga yang berada di sekitar lokasi langsung membantu melakukan pengejaran," kata Darno saat ditemui di Mapolsek Cicendo, Selasa (9/6/2026).

Beruntung, lokasi kejadian berada tidak jauh dari pos polisi. Anggota yang mendapat informasi tersebut, langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan kedua pelaku.

Polisi mengidentifikasi kedua tersangka masing-masing bernama Arif Safari (38), seorang buruh asal Bandung, dan Yudi Kurniadi (29), warga Sumedang. Keduanya diketahui telah berkeluarga.

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Sementara itu, korban dalam peristiwa tersebut diketahui bernama Alma Julyani Suparman.

Darno menjelaskan, saat melakukan aksinya kedua pelaku tidak menggunakan senjata tajam. Namun, polisi menemukan indikasi bahwa aksi tersebut telah direncanakan sebelumnya karena sepeda motor yang digunakan pelaku tidak dilengkapi pelat nomor kendaraan di bagian depan maupun belakang.