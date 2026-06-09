Viral! Perampok Bersenjata Api di Depok Gagal Beraksi Setelah Dipergoki Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi komplotan perampok bersenjata api yang menyasar sebuah rumah di Jalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, berhasil digagalkan warga pada Senin (8/6) siang.

Para pelaku yang diduga berjumlah empat orang sempat mengancam warga menggunakan senjata api sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.25 WIB dan sempat menghebohkan warga sekitar.

Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan salah satu pelaku menodongkan senjata api saat aksinya diketahui oleh warga.

Salah seorang warga setempat, Widodo, mengatakan bahwa dirinya awalnya melihat tiga orang yang mencurigakan berada di depan rumah tetangganya.

Karena merasa ada yang tidak beres, ia kemudian menghampiri dan menanyakan tujuan kedatangan mereka.

“Saya sempat menghampiri dan bertanya sedang mencari siapa. Mereka menjawab sedang mencari seseorang bernama Chandra,” ujar Widodo.

Namun, kecurigaan Widodo semakin kuat setelah melihat kondisi pintu rumah yang tampak rusak. Tidak lama kemudian, seorang pria keluar dari dalam rumah tersebut.