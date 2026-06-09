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JPNN.com Jabar Kriminal Polrestabes Bandung Tangkap 3 Pelaku Curas Modus Polisi Gadungan di Babakan Ciparay

Polrestabes Bandung Tangkap 3 Pelaku Curas Modus Polisi Gadungan di Babakan Ciparay

Selasa, 09 Juni 2026 – 13:45 WIB
Polrestabes Bandung Tangkap 3 Pelaku Curas Modus Polisi Gadungan di Babakan Ciparay - JPNN.com Jabar
Ilustrasi borgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di kawasan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Rabu (6/5/2026) malam.

Dalam kasus ini, pelaku menggunakan modus mengaku sebagai anggota polisi.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, kejadian ini berawal saat korban bernama Afrilliani dan Rizky Ramadhan tengah mengobrol di pinggir jalan depan Terminal Leuwipanjang.

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Tiba-tiba, keduanya dihampiri tiga orang pria yang datang menggunakan sepeda motor dan berboncengan bertiga.

Para pelaku itu mengaku sebagai anggota polisi dan menakut-nakuti korban dengan alasan akan melakukan pemeriksaan narkoba.

"Selanjutnya para pelaku meminta korban untuk menyerahkan HP nya dengan alasan akan memeriksa isi HP milik korban," kata Anton saat dikonfirmasi, Selasa (9/6).

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Setelah menguasai ponsel korban, para pelaku membawa kedua korban dengan alasan akan dibawa ke kantor polisi di wilayah Sukajadi.

Dalam perjalanan, Rizky sempat meminta berhenti dengan alasan hendak buang air kecil. Saat kendaraan berhenti, Rizky mencabut kunci kontak sepeda motornya dan langsung melarikan diri untuk mencari bantuan.

Tiga pelaku curas berkedok polisi di Bandung ditangkap. Mereka merampas HP dan motor korban dengan modus pemeriksaan narkoba.
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TAGS   polrestabes bandung curanmor mengaku polisi polisi gadungan pencurian dengan kekerasan aksi pencurian sepeda motor curas bandung akbp anton

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