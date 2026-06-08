Petugas Lapas Banceuy Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Sabu-sabu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria berinisial F diciduk oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bancey Kelas IIA Banceuy, karena kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu.

F berpura-pura sebagai pengunjung yang akan menjenguk salah seorang narapidana. Dia menyembunyikan barang haram tersebut di area kemaluannya.

Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Banceuy, Andhika Saputra mengatakan, F datang bersama ibu salah seorang terpidana untuk menjenguk. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, F terlihat gelisah dan membuat petugas curiga.

"Awal kecurigaannya pertama dari P2U saat menggeledah si pelaku yang membawa ini. Gerak-geriknya memang mencurigakan sejak dari depan saat masuk, nanti juga mungkin ada CCTV-nya. Saat masuk ke dalam juga, ketika diperiksa, terlihat gelisah," kata Andhika di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung, Senin (8/6/2026).

Karena gerak-geriknya semakin mencurigakan, petugas kemudian mengarahkan F untuk masuk ke dalam toilet untuk diperiksa dan digeledah. F pun mengaku tidak menyembunyikan apa pun kepada petugas.

"Tapi karena memang kecurigaan petugas cukup kuat, dan sampai kami arahkan untuk ke dalam toilet atau WC, akhirnya ditemukan barang tersebut dibungkus dalam kondom dan plastik hitam di dalam kemaluan atau duburnya. Kemudian kami amankan di sini seberat 19,14 gram narkotika diduga jenis sabu," jelas dia.

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Atas temuan tersebut, pihak lapas kemudian melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung. Selain F, seorang ibu dari narapidana yang akan dikunjungi juga akan dilakukan pemeriksaan.

"Jadi yang membawa ini adalah kerabat, didampingi tadi oleh ibu kandungnya. Di Banceuy, yang berkunjung wajib keluarga inti, akan tetapi tadi bersama dengan ibu kandungnya sehingga sebagai kerabat dekatnya. Ibunya juga sedang diperiksa bersama yang bersangkutan, dikhawatirkan memang ibunya juga diduga mengetahui," ucap dia.