Begal Sadis Beraksi di Antapani Bandung, Korban Hilang Motor dan Alami Luka Bacok

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pemuda berinisial RM menjadi korban pembegalan di Jalan Tanjung Sari, Kecamatan Antapani, Kota Bandung pada Minggu (7/6/2026) dini hari.

Korban kehilangan sepeda motor dan mengalami luka bacok di bagian kepala.

Kapolsek Antapani, Kompol Yusuf Tojiri mengatakan, kejadian bermula dari RM dan rekannya AM hendak membeli sebuah minuman di toko yang berada kawasan Antapani.

Namun, toko tersebut tutup dan mereka memutuskan untuk kembali dengan menaiki sepeda motor.

Saat melintas di tempat kejadian perkara (TKP), mereka diteriaki oleh dua orang tak dikenal yang diam di sisi jalan sebelah kiri. Salah satu OTK tersebut kemudian menghampiri korban dan melakukan pembacokan.

"Kemudian salah satu pelaku melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam ke arah korban RM sehingga pelapor (AM) berusaha menyelamatkan diri dengan membelokan kendaraan ke arah pos satpam," kata Yusuf saat dikonfirmasi, (8/6/2026).

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Tindakan yang dilakukan pelaku membuat RM mengalami luka sobek pada bagian kepala. Dia pun dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, tidak ada luka pada organ vital korban. Yusuf menyebut kondisi korban berangsur membaik meski sebelumnya nyawanya terancam.