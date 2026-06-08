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3 Pria Diamankan Tim Patroli Perintis Presisi di Tapos, Diduga Hendak Lakukan Aksi Begal

Senin, 08 Juni 2026 – 10:30 WIB
3 Pria Diamankan Tim Patroli Perintis Presisi di Tapos, Diduga Hendak Lakukan Aksi Begal - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pelaku tindak kejahatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Patroli Perintis Presisi (3P) Polres Metro Depok mengamankan tiga pria yang diduga hendak melakukan aksi pembegalan di kawasan Jalan Raya Tapos, Kota Depok, pada dini hari.

Ketiga pria yang diamankan masing-masing berinisial A (32), MI (22), dan MR (16).

Mereka diamankan setelah menunjukkan gelagat mencurigakan saat berpapasan dengan petugas yang tengah melakukan patroli keamanan.

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Katim 3 Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok, Ipda Iwan Nugraha, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB ketika tim sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Kota Depok.

"Ketika kami berpatroli sekitar pukul 03.00 WIB, kami berpapasan dengan pengendara sepeda motor yang berboncengan tiga. Saat melihat petugas, mereka langsung berbalik arah sehingga menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pengejaran," ujar Iwan.

Dalam proses pengejaran, ketiga pria tersebut diduga berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang senjata tajam yang mereka bawa.

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Meski demikian, petugas berhasil mengamankan para terduga pelaku dan menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak kejahatan jalanan.

"Dari hasil pemeriksaan, ditemukan dua senjata tajam berupa golok dan pisau, serta satu kunci letter T," kata Iwan.

Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok mengamankan tiga pria yang diduga hendak melakukan aksi begal di Jalan Raya Tapos
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TAGS   jalan raya tapos depok Polres Metro Depok Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok begal Depok pembegalan pelaku pembegalan membawa sajam polsek cimanggis senjata tajam

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