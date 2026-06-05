Mayat Bayi Ditemukan di Flyover Tanah Baru, Terbungkus Plastik Hitam hingga Terlindas Kendaraan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga di sekitar Flyover Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, dihebohkan dengan penemuan jasad bayi yang terbungkus plastik hitam pada Jumat (5/6/2026).

Jasad bayi tersebut ditemukan di area jalan flyover dan sempat mengundang perhatian pengguna jalan maupun warga sekitar yang melintas di lokasi kejadian.

Ketua RW setempat, Triyanto, mengatakan dirinya menerima informasi dari warga mengenai temuan tersebut sekitar pukul 15.13 WIB.

"Saya dikabarin jam 15.13 WIB. Saat saya tiba di lokasi, kondisi sudah ramai oleh warga yang berdatangan," ujar Triyanto.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, jasad bayi itu awalnya berada di dalam kantong plastik hitam.

Namun, karena berada di area flyover yang dilalui kendaraan, plastik tersebut kemudian terbuka sehingga isi di dalamnya terlihat.

"Informasinya awalnya berada di dalam plastik hitam. Ketika saya datang ke lokasi, plastiknya sudah terbuka," katanya.

Triyanto menjelaskan, sebelum Salat Jumat sebenarnya ada warga yang sempat melihat kantong plastik hitam tersebut berada di trotoar flyover.