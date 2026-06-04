Tambang Nikel di Kabaena Dilaporkan ke Kejagung dan Satgas PKH, Ini Tuntutan LAKI Sultra

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (DPD LAKI Sultra) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Kamis (4/6/2026).

Dalam aksi tersebut, LAKI Sultra secara resmi melaporkan aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan PT Trias Jaya Agung (PT TJA) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kepada Kejaksaan Agung RI dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran yang disebut terjadi dalam kegiatan pertambangan perusahaan tersebut.

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Dalam orasinya, Ketua DPD LAKI Sultra, Mardin Fahrun, menyampaikan dugaan adanya aktivitas pembangunan jalan hauling yang disebut memasuki kawasan hutan lindung tanpa izin resmi.

Selain itu, LAKI Sultra juga menyoroti dugaan pengrusakan kawasan hutan lindung serta dugaan penyalahgunaan terminal khusus atau jetty yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan.

“Jika benar korporasi berani menerobos kawasan lindung tanpa prosedur, maka dipastikan mereka masih jauh dari praktik pertambangan yang baik,” kata Mardin Fahrun dalam orasinya.

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Ia mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang dilaporkan.

Seusai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa aksi diterima oleh pihak Kejaksaan Agung RI untuk menyerahkan dokumen yang berisi materi laporan dan sejumlah data pendukung.