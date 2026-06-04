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Kepala Kanwil Imigrasi Jabar Diciduk KPK, Pelayanan di Kantor Berjalan Normal

Kamis, 04 Juni 2026 – 17:00 WIB
Kepala Kanwil Imigrasi Jabar Diciduk KPK, Pelayanan di Kantor Berjalan Normal - JPNN.com Jabar
Suasana di Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat, Jalan Jakarta, Kota Bandung. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Jawa Barat merespons terkait penangkapan pimpinannya, Jaya Saputra oleh KPK.

Jaya ditangkap bersama pejabat imigrasi lainnya di Jakarta, yang juga menyeret Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi, Silmy Karim.

Pantauan di lokasi, situasi di Kantor Wilayah Imigrasi Jabar tampak normal dan beraktivitas seperti biasa, Kamis (4/6/2026).

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Para pegawai tampak lalu lalang di gedung tersebut. Petugas keamanan pun meminta media massa hanya meliput di bagian lobi dan tidak diperkenankan masuk ke dalam.

Petugas tersebut menyampaikan aktivitas di kantor berjalan seperti biasa.

Saat dikonfirmasi, Katim Humas Kakanwil Imigrasi Jawa Barat Danis Panca, membenarkan informasi tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat.

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Namun, ia mengaku tidak mengetahui kasus yang dihadapi kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat.

"Berita yang ada benar pak kakanwil berada di Jakarta, terkait pemeriksaan atau kasus apa kami belum tahu lebih lanjut karena belum bisa dihubungi," kata Danis saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Pelayanan di Kantor Imigrasi Jawa Barat masih berjalan normal pasca penangkapan Kepala Kanwil Jaya Saputra oleh KPK.
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