JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal BEM PNJ Soroti Dugaan Tindakan Asusila Sesama Jenis di Kampus, Minta Penanganan Sesuai Aturan

BEM PNJ Soroti Dugaan Tindakan Asusila Sesama Jenis di Kampus, Minta Penanganan Sesuai Aturan

Selasa, 02 Juni 2026 – 21:30 WIB
BEM PNJ Soroti Dugaan Tindakan Asusila Sesama Jenis di Kampus, Minta Penanganan Sesuai Aturan - JPNN.com Jabar
Ketua BEM PNJ, Muhammad Farrel Adyatma. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan tindakan asusila yang melibatkan seorang mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menjadi perhatian sivitas akademika kampus.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di area perpustakaan PNJ, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/6) sekitar pukul 15.00 WIB.

‎Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PNJ, Muhammad Farrel Adyatma, mengatakan bahwa salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan mahasiswa PNJ berinisial A. Sementara satu orang lainnya bukan mahasiswa PNJ.

Baca Juga:

‎Menurut Farrel, berdasarkan keterangan yang diperoleh, kedua pihak tersebut saling mengenal dan sebelumnya telah berkomunikasi untuk bertemu.

‎"Keduanya memang saling kenal. Berdasarkan pengakuannya, awalnya berencana bertemu di luar kampus, namun kemudian salah satu pihak datang ke lingkungan kampus," ujar Farrel, Selasa (2/6).

‎Setelah adanya laporan dari mahasiswa yang mengetahui kejadian tersebut, pihak terkait segera melakukan pengamanan terhadap kedua orang yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Baca Juga:

‎Farrel menjelaskan, proses klarifikasi dan pemeriksaan internal berlangsung hingga malam hari dengan melibatkan unsur kemahasiswaan serta pihak kampus.

Dalam proses tersebut, turut hadir perwakilan manajemen kampus, termasuk Wakil Direktur I Bidang Akademik.

Ketua BEM PNJ menuntut agar pelaku asusila sesama jenis di lingkungan kampus mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok asusila sesama jenis mahasiswa pnj politeknik negeri jakarta tindakan asusila BEM PNJ asusila di lingkungan kampus hubungan sesama jenis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU