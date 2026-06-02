BEM PNJ Soroti Dugaan Tindakan Asusila Sesama Jenis di Kampus, Minta Penanganan Sesuai Aturan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan tindakan asusila yang melibatkan seorang mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menjadi perhatian sivitas akademika kampus.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di area perpustakaan PNJ, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/6) sekitar pukul 15.00 WIB.

‎Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PNJ, Muhammad Farrel Adyatma, mengatakan bahwa salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan mahasiswa PNJ berinisial A. Sementara satu orang lainnya bukan mahasiswa PNJ.

‎Menurut Farrel, berdasarkan keterangan yang diperoleh, kedua pihak tersebut saling mengenal dan sebelumnya telah berkomunikasi untuk bertemu.

‎"Keduanya memang saling kenal. Berdasarkan pengakuannya, awalnya berencana bertemu di luar kampus, namun kemudian salah satu pihak datang ke lingkungan kampus," ujar Farrel, Selasa (2/6).

‎Setelah adanya laporan dari mahasiswa yang mengetahui kejadian tersebut, pihak terkait segera melakukan pengamanan terhadap kedua orang yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

‎Farrel menjelaskan, proses klarifikasi dan pemeriksaan internal berlangsung hingga malam hari dengan melibatkan unsur kemahasiswaan serta pihak kampus.

Dalam proses tersebut, turut hadir perwakilan manajemen kampus, termasuk Wakil Direktur I Bidang Akademik.