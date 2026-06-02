BEM PNJ Soroti Dugaan Tindakan Asusila Sesama Jenis di Kampus, Minta Penanganan Sesuai Aturan
jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan tindakan asusila yang melibatkan seorang mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menjadi perhatian sivitas akademika kampus.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di area perpustakaan PNJ, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/6) sekitar pukul 15.00 WIB.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PNJ, Muhammad Farrel Adyatma, mengatakan bahwa salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan mahasiswa PNJ berinisial A. Sementara satu orang lainnya bukan mahasiswa PNJ.
Menurut Farrel, berdasarkan keterangan yang diperoleh, kedua pihak tersebut saling mengenal dan sebelumnya telah berkomunikasi untuk bertemu.
"Keduanya memang saling kenal. Berdasarkan pengakuannya, awalnya berencana bertemu di luar kampus, namun kemudian salah satu pihak datang ke lingkungan kampus," ujar Farrel, Selasa (2/6).
Setelah adanya laporan dari mahasiswa yang mengetahui kejadian tersebut, pihak terkait segera melakukan pengamanan terhadap kedua orang yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Farrel menjelaskan, proses klarifikasi dan pemeriksaan internal berlangsung hingga malam hari dengan melibatkan unsur kemahasiswaan serta pihak kampus.
Dalam proses tersebut, turut hadir perwakilan manajemen kampus, termasuk Wakil Direktur I Bidang Akademik.
Ketua BEM PNJ menuntut agar pelaku asusila sesama jenis di lingkungan kampus mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku
