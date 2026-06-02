Walah! Mahasiswa PNJ Diduga Terlibat Kasus Asusila Sesama Jenis di Lingkungan Kampus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan tindakan asusila terjadi di lingkungan kampus Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/6) sekitar pukul 15.00 WIB.

Informasi mengenai peristiwa tersebut pertama kali diterima oleh pihak mahasiswa setelah adanya laporan dari saksi yang mengaku melihat langsung kejadian di area perpustakaan kampus.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PNJ, Muhammad Farrel Adyatma, mengatakan bahwa setelah menerima laporan, pihak kampus bersama unsur mahasiswa segera mengambil langkah pengamanan terhadap pihak yang diduga terlibat.

"Tadi kami mendapatkan laporan adanya dugaan tindak asusila. Setelah itu, yang bersangkutan langsung diamankan ke pos pengamanan untuk dilakukan dialog dan penanganan lebih lanjut bersama pihak rektorat," ujar Farrel, Selasa (2/6) malam.

Menurut Farrel, peristiwa tersebut diketahui terjadi di lingkungan perpustakaan PNJ.

Seorang mahasiswa yang berada di lokasi disebut melihat langsung kejadian tersebut sebelum akhirnya melaporkannya kepada pihak terkait.

"Memang ada rekan mahasiswa yang melihat secara langsung dugaan tindakan tersebut. Kejadiannya berada di area perpustakaan," katanya.

Farrel menjelaskan, dari dua orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, hanya satu orang yang tercatat sebagai mahasiswa PNJ.