Toko Minuman di Jalan Raden Saleh Depok Dibobol, iPad dan Uang Tunai Raib

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polsek Sukmajaya tengah menyelidiki kasus dugaan pencurian yang terjadi di sebuah toko minuman di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Minggu (31/5) dini hari dan rekaman aksinya beredar di media sosial.

Dari video yang beredar, terlihat seorang pria berambut panjang yang diikat ke belakang dan mengenakan pakaian berwarna hitam memasuki area toko.

Dalam rekaman tersebut, pria itu tampak berupaya membuka laci penyimpanan menggunakan alat yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya dan dibawa dari dalam tas.

Dari informasi yang diperoleh, sejumlah barang dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut.

Barang-barang yang disebutkan antara lain sebuah tablet jenis iPad, uang tunai, kipas angin, serta tabung gas.

Kapolsek Sukmajaya, AKP Rizky, membenarkan adanya laporan terkait peristiwa tersebut. Menurutnya, petugas telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal.

"Kami sudah cek tempat kejadian perkara," ujar Rizky.