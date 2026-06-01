Sedang Merokok di Depan Rumah Sakit, Suhendar Jadi Korban Pembacokan Brutal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria menjadi korban pembacokan di depan Rumah Sakit Al Islam, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Akibatnya korban mengalami luka parah di beberapa bagian tubuh.

Kapolsek Rancasari, Kompol Herman Junaedi mengatakan, korban yang bernama Suhendar (44 tahun), saat kejadian tengah menunggu orang tuanya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

"Ketika korban sedang menunggu pasien orang tuanya, kemudian korban keluar untuk merokok. Saat korban sedang duduk sambil mengecek handphone, tanpa diketahui korban datang pelaku menggunakan sepeda motor boncengan," kata Herman saat dikonfirmasi Senin (1/6/2026).

Salah seorang pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menyerang korban menggunakan golok. Serangan itu membuat korban terkejut panik, lalu jatuh ke selokan dengan ketinggian sekitar dua meter.

"Salah satunya turun dari motor kemudian secara tiba-tiba pelaku membacok korban menggunakan golok hingga korban terjatuh ke selokan yang tingginya kurang lebih 2 meter," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di beberapa bagian tubuh. Korban kemudian langsung mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Al Islam.

"Akibatnya korban mengalami luka sobek dileher bawah sebelah kiri, luka sobek ditangan diatas sikut dan luka sobek dipergelangan tangan kanan," ucapnya.