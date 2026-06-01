JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Sedang Merokok di Depan Rumah Sakit, Suhendar Jadi Korban Pembacokan Brutal

Sedang Merokok di Depan Rumah Sakit, Suhendar Jadi Korban Pembacokan Brutal

Senin, 01 Juni 2026 – 19:19 WIB
Sedang Merokok di Depan Rumah Sakit, Suhendar Jadi Korban Pembacokan Brutal - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pembacokan dengan senjata tajam. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria menjadi korban pembacokan di depan Rumah Sakit Al Islam, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Akibatnya korban mengalami luka parah di beberapa bagian tubuh.

Kapolsek Rancasari, Kompol Herman Junaedi mengatakan, korban yang bernama Suhendar (44 tahun), saat kejadian tengah menunggu orang tuanya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

Baca Juga:

"Ketika korban sedang menunggu pasien orang tuanya, kemudian korban keluar untuk merokok. Saat korban sedang duduk sambil mengecek handphone, tanpa diketahui korban datang pelaku menggunakan sepeda motor boncengan," kata Herman saat dikonfirmasi Senin (1/6/2026).

Salah seorang pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menyerang korban menggunakan golok. Serangan itu membuat korban terkejut panik, lalu jatuh ke selokan dengan ketinggian sekitar dua meter.

"Salah satunya turun dari motor kemudian secara tiba-tiba pelaku membacok korban menggunakan golok hingga korban terjatuh ke selokan yang tingginya kurang lebih 2 meter," ujarnya.

Baca Juga:

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di beberapa bagian tubuh. Korban kemudian langsung mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Al Islam.

"Akibatnya korban mengalami luka sobek dileher bawah sebelah kiri, luka sobek ditangan diatas sikut dan luka sobek dipergelangan tangan kanan," ucapnya.

Seorang pria menjadi korban pembacokan di depan RS Al Islam, Kota Bandung, saat sedang menunggu orang tuanya yang sedang dalam perawatan medis.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   begal di bandung polsek rancasari pembacokan di bandung pembegalan di bandung pembacokan pria rs al islam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU