Petugas Keamanan Gagalkan Aksi Pembobolan Mesin ATM di Tapos Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Upaya pembobolan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di kawasan Perumahan Griya Tapos Permai, Kecamatan Tapos, Kota Depok, berhasil digagalkan petugas keamanan setempat.

Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) dan rekamannya beredar di masyarakat.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria diduga pelaku datang ke lokasi menggunakan mobil berwarna putih sebelum berusaha membongkar mesin ATM.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku sempat memantau situasi di sekitar lokasi sebelum menjalankan aksinya.

Setelah memastikan kondisi sekitar relatif sepi, pelaku kemudian mencoba membobol mesin ATM menggunakan alat yang telah dipersiapkan.

Namun, aksi tersebut diketahui oleh petugas keamanan yang sedang melakukan pemantauan melalui kamera CCTV.

"Saya lihat melalui CCTV, lagi beraksi langsung dipergoki," ujar salah seorang petugas keamanan.

Saat aksinya diketahui, pelaku diduga panik dan langsung meninggalkan lokasi sebelum sempat menyelesaikan upaya pembobolan tersebut.