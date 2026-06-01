Ancam Rusak Mobil Jika Tak Diberi Uang, Pemalak di Dago Ditangkap

Senin, 01 Juni 2026 – 12:35 WIB
Tampang pelaku pemalakan berinisial Demon ditangkap Polsek Coblong. Foto: doc. Polsek Coblong

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria diamankan petugas polisi setelah aksi pemalakannya terhadap pengendara mobil berpelat B di Jalan Ir H Djuanda atau Dago, viral di media sosial.

Pemalakan tersebut dilakukan seorang pelaku berinisial Demon ketika perayaan Persib juara beberapa waktu lalu. Pelaku meminta uang senilai Rp50 ribu, apabila korban enggan memberi uang, maka pelaku mengancam bakal merusak mobil tersebut.

Korban kemudian memberikan uang kepada pelaku dan melanjutkan perjalanannya.

"Tambahin tambahin tambahin, mau hancur di depan, udah koordinasi sama Demon," kata pelaku sebagaimana dilihat, Senin (1/6/2026).

"Terserah berapa aja mau Rp 50 ribu mau berapa terserah. Ya terserah aja," lanjut pelaku.

Merespons kejadian ini, Kapolsek Coblong Kompol Riki Erickson memastikan pelaku sudah ditangkap. Kini, pelaku masih dimintai keterangan dan masih berstatus sebagai terperiksa.

"Pelaku sudah kami amankan, jadi sudah kami amankan di Polsek Coblong dan sekarang sudah dilakukan penyelidikan," ucapnya.

Riki menambahkan, pelaku melakukan aksinya dalam pengaruh minuman keras (miras). Uang hasil memalak itu juga rencananya akan digunakan oleh pelaku untuk membeli miras.

